Депутат ответил назвавшему уродской скульптуру «Родина-мать» Артемию Лебедеву

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин ответил в беседе с телеканалом «360» на слова дизайнера Артемия Лебедева, который назвал скульптуру «Родина-мать зовет!» в Волгограде уродской.

Парламентарий отметил, что дизайнер имеет право на свое мнение, однако выражать его в такой форме неправильно и недопустимо. «Монумент в Волгограде — наше достояние», — сказал Березин. Он отметил, что в страна ведет борьбу за каждый памятник, поставленный ветеранам войны не только в России, но и в других государствах.

Депутат заявил, что в своих высказываниях нужно быть умеренным. Он напомнил о том, что нужно уважать павших воинов, в память о которых был поставлен монумент.

Российский дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродским, комментируя новость о том, что жители города призвали вернуть памятнику прежнее освещение. Дизайнер посчитал, что из-за такой известности ее теперь нельзя снести, и поэтому скульптуру «будут вечно поддерживать, до скончания веков». Он заметил, что посещал скульптуру, и единственным ее достоинством можно считать вид, который открывается с вершины монумента.

«Родина-мать зовет!» — монумент на Мамаевом кургане в Волгограде. Его высота составляет 85 метров. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.