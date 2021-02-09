Глуховский раскритиковал инициативу Прилепина вернуть памятник Дзержинскому

Российский писатель Дмитрий Глуховский раскритиковал идею литераторов Захара Прилепина и Александра Проханова вернуть на Лубянку памятник основателю и главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому. Своим мнением Глуховский поделился в беседе с «Газетой.Ru».

Автор серии книг «Метро 2033» отметил, что Прилепин и Проханов — «в большей степени политические провокаторы, чем деятели культуры». Он также подверг сомнению статус деятелей культуры остальных людей, подписавших обращение о возвращении монумента, адресованное правительству Москвы.

Глуховский допустил возращение статуи основателя ВЧК на Лубянскую площадь только при соблюдении некоторых условий. «Можно вернуть памятник Дзержинскому как часть большого архитектурного ансамбля, если вокруг него будут стоять памятники людям, которые были казнены и замучены по его приказу и при его участии», — заявил писатель. Саму идею он связал с самопиаром Прилепина, а Проханова он назвал «старым хулиганом».

Ранее была начата инициатива по возращению памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Идею поддержали такие писатели, журналисты и блогеры, как Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и другие.