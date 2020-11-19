Боярский раскритиковал предложение Пригожина о поддержке бедствующих артистов

Актер Михаил Боярский раскритиковал предложение музыкального продюсера Иосифа Пригожина о поддержке бедствующих артистов. Артист написал об этом в своем Instagram-аккаунте.

По мнению Боярского, артисты, жалующиеся на потерю дохода из-за пандемии, «должны найти дополнительный источник заработка, но не ждать помощи от государства». Актер отметил, что получать какие-то льготы «для мужчины стыдно».

«Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом», — заявил артист. Просить средства для существования, по мнению Боярского, нельзя ни в коем случае.

Актер написал, что не взял бы государственную поддержку, потому что не может позволить себе «такой роскоши». «Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь», — отметил Боярский.

Ранее бедственное положение артистов прокомментировал певец Витас. Он призвал коллег прекратить ныть и «думать о бабле».

В мае музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса. Продюсер подчеркнул, что артисты платят налоги и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.