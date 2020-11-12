Советский и российский актер Михаил Боярский оценил актерские способности комиков из Comedy Club. Артист написал о юмористах в своем Instagram-аккаунте.

Боярский рассказал, что воспитан на Раневской и любит юмор Аркадия Райкина. «Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. Там все гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее», — отметил он.

Актер пояснил, что ему близок уровень юмора резидентов Comedy Club. «Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков», — написал Боярский.

При этом он заявил, что «стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают». Актер предположил, что комиков не имели права использовать в актерском амплуа, потому что «это не их работа».

До уровня актеров советского кинематографа сегодняшние юмористы, по мнению Михаила Боярского, не дотягивают. «Не получается сыграть характер... Как сыграл Ролан Быков "логопефа" в фильме "По семейным обстоятельствам"», — отметил артист.

Ранее Боярский рассказал о реакции нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на «вшивых хакеров», которые опубликовали интимное видео с его участием. Актер посчитал, что футболисту безразличны их «злопыхательства».