Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией

Главный врач Городской поликлиники номер 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова назвала причину обморока российского актера театра и кино Михаила Боярского перед вакцинацией от гриппа. Об этом пишет ТАСС.

По словам медика, артист упал со стула перед вакцинацией из-за легкого головокружения. «У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет», — сказала она, добавив, что в помещении было жарко, много людей, и Боярский просто переволновался.

Ранее сообщалось, что перед прививкой у актера подскочило давление, так как во время осмотра ему пережали лимфоузлы. В настоящее время 70-летний артист чувствует себя нормально. Боярский после предварительного осмотра прошел процедуру вакцинации, после чего пообщался с журналистами.