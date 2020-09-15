Российский актер театра и кино Михаил Боярский потерял сознание перед вакцинацией. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал газеты «Комсомольская правда».

Уточняется, что артисту должны были сделать прививку от гриппа, однако он упал в обморок. Боярскому стало плохо, и ему на помощь прибежал главврач. Выяснилось, что у актера подскочило давление, так как во время осмотра ему пережали лимфоузлы.

В настоящее время 70-летний артист чувствует себя нормально, ему сделали прививку.

В прошлом году Боярский поругался с журналистами, которые попросили его прокомментировать неоднократное нарушение правил дорожного движения. Их в том числе интересовал инцидент, когда актер припарковал свой автомобиль на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге. Жена Боярского Лариса Луппиан пояснила, что у мужа имеются проблемы со здоровьем, поэтому он спешил в аптеку за лекарствами.