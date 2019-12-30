Боярского вновь поймали на нарушении ПДД

Российского артиста театра и кино Михаила Боярского, в октябре оказавшегося в центре скандала из-за нарушения правил дорожного движения, вновь застали за парковкой в неположенном месте в центре Санкт-Петербурга. Фотографии распространил Telegram-канал «Мегаполис. Онлайн».

«Давайте поздравим Михаила Сергеевича с юбилеем и не будем сильно хайпить на его очередной странной парковке», — написал автор паблика, опубликовавший фотографию автомобиля Боярского, остановившегося на Невском проспекте в зоне, где запрещена парковка.

В начале октября Боярский оказался в центре скандала из-за парковки на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге. В ответ на просьбу прокомментировать свои нарушения ПДД артист выругался: «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мои папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас». Позднее стало известно, что за последние шесть лет вождения актер получил всего 12 штрафов.

26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет. В этот день артист назвал себя брюзгливым старым ворчуном, признался в несогласии со взглядами современной молодежи и сравнил журналистов с паразитами, которые «почему-то любят давить прыщи у известных людей».

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