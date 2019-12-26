Боярский назвал себя старым ворчуном и сравнил журналистов с паразитами

Российский актер театра и кино Михаил Боярский назвал себя брюзгливым старым ворчуном. Об этом сообщает StarHit.

Артист, которому 26 декабря исполнилось 70 лет, признался, что его многое не устраивает в XXI веке, а сам он в последнее время стал излишне раздражительным. По словам Боярского, он во многом не согласен с взглядами нынешней молодежи. «Например, люди сейчас постоянно сидят в гаджетах, больше общаются с неодушевленными предметами, а я привык говорить глаза в глаза», — отметил он и добавил, что стоит относиться к таким вещам спокойнее, с юмором.

Актер также пожаловался на журналистов и сравнил их с паразитами, которые «почему-то любят давить прыщи у известных людей». Боярский признался, что у него неблагополучные отношения с работниками СМИ, потому что они «вместо того чтобы скрыть и загримировать негатив, который бывает у каждого, выставляют это и смакуют».

Ранее в декабре артист стал гостем шоу «Сегодня вечером», где заявил об обязанностях женщин родить и «прилепиться к своему мужу». По словам актера, единственная роль женщины — это мать. «Все должно быть так, как задумано богом», — подчеркнул Боярский, добавив, что любые отклонения от данной идеи - это извращения.

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