Боярский заявил об обязанностях женщин родить и «прилепиться к своему мужу»

Российский актер театра и кино Михаил Боярский в ходе шоу «Сегодня вечером» заявил об обязанностях женщин родить и «прилепиться к своему мужу». Запись передачи опубликована на сайте Первого канала.

«Вся прелесть в скромности, в обожании мужа. Втихаря люби себе и все», — порассуждал о женщинах артист. При этом назвал профурсетками тех, кто хвастается своими супругами, пояснив, что гордость связана с тщеславием. Желание хвастаться заслугами мужа Боярский связал с плохим воспитанием.

По словам актера, единственная роль женщины — это мать. «Все должно быть так, как задумано богом», — подчеркнул он, добавив, что любые отклонения от этой идеи — это извращения. «Как только начинаются эксперименты с полами, эмбрионами, с химией, с цифровыми технологиями, то пошли они к черту! Ничего не получится», — высказался Боярский.

Он добавил, что жена должна прилепиться к мужу и воспитывать с ним детей, отдавая все силы. Артист призвал соблюдать традиции и жить «с душой, сердцем, добром».

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