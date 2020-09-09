Боярский опубликовал фото застолья с Собчак в детстве

Российский актер Михаил Боярский опубликовал фото застолья, на котором изображена в том числе ведущая и блогерша Ксения Собчак в детстве. Он выложил снимок на своей странице в Instagram.

Актер не подписал фото и не указал, в каком году оно сделано.

В кадре Боярский стоит без шляпы и с усами, он одет в белую рубашку и розовый жилет. Перед ним за столом стоит Собчак в платье голубого цвета и с кудрявыми волосами. При этом Собчак наставил рожки мальчик, стоящий справа, предположительно, сын Боярского Сергей.

Пользователи написали под фото, что сразу узнали Собчак. «Они жили в одной парадной», — отметила подписчица @berezca17. Также юзеры поразмышляли, кто еще из известных личностей присутствует на снимке: «И Собчак, и Нарусова», «И Лиза по моему в желтой футболке?», «Сережу узнала и Вас! Рядом прекрасный актер Мигицько?».

В июле сообщалось, что российский актер Михаил Боярский задолжал за коммунальные услуги. Как следует из информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, сумма долга — 200 рублей. Однако актер открестился от долга.