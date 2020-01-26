Внешний вид Боярского без шляпы озадачил россиян

Внешний вид актера театра и кино Михаила Боярского озадачил российских пользователей соцсетей. Фотография артиста без шляпы появилась в Instagram-аккаунте его дочери Елизаветы Боярской.

На снимке запечатлена семья актера: дочь Елизавета, сын Сергей и жена Екатерина. 34-летняя Елизавета добавила к фотографии текст, в котором поздравила старшего брата с днем рождения. Ее пост собрал около 78 тысяч лайков.

Фото опубликовано @lizavetabo

Пользователи сети выразили свое удивление в комментариях. «Понятно почему он ходит в шляпе(((», «Шляпа явно его молодит», «Зачем выложили папу без шляпы», «Боярский в маске старика?» — писали они.

Однако некоторые подписчики заступились за 70-летнего артиста. «Не верьте никому, Михаил Сергеевич великолепно выглядит, любим его!», «Хоть и без шляпы, самый красивый, самый любимый, самый очаровательный глава семейства», «Да ладно. Боярскому уж за 70 лет. С чего он должен выглядеть иначе? Бред. Шляпа ни при чем» — отметили фанаты.

В ноябре 2018 года в сети появилось другое фото Боярского без шляпы. На снимке он сидит перед планшетом без головного убора и смотрит футбольный матч петербургского «Зенита» против «Ахмата». По данным «Федерального агентства новостей», это фото было первым, на котором артист запечатлен без своего знаменитого головного убора.

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