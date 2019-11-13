На голове российского полковника заметили странный котелок

В петербургской часовне Архистратига Михаила во время молебна памяти о погибших сотрудниках МВД России заметили полковника транспортной полиции в необычном головном уборе. Об этом в среду, 13 ноября, пишет «Фонтанка».

На размещенных в сети кадрах запечатлена 52-летняя замначальника управления по работе с личным составом Наталья Сенина, которая, по информации издания, возглавляет отдел морально-психологического обеспечения. На женщине надет котелок темного цвета с кокардой.

Коллеги полковника в беседе с изданием отметили, что у них такого головного убора нет. «Она фанат формы и большая модница», — охарактеризовали они Сенину.

В свою очередь в пресс-службе ведомства уточнили, что котелок в действительности является уставной фетровой шляпой темно-синего цвета, которая, как правило, носится зимой вместо меховой шапки. Как выяснила «Фонтанка», в перечне каталога утвержденной форменной одежды действительно присутствует описанный головной убор, однако он отличается от того, что был замечен на Сениной.

В ноябре 2016-го российско-итальянская компания Caviar, которая специализируется на оформлении мобильных телефонов, создала коллекцию, посвященную сотрудникам МВД. В декоре корпуса смартфона был использован тот же материал, из которого делают бронежилеты. Смартфоны украшены табличкой со строками из песни «Наша служба и опасна, и трудна».

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