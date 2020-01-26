Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости

Российский актер театра и кино Михаил Боярский негативно оценил решение женщин заводить детей в старости в эфире программы «Ты не поверишь!» Запись передачи опубликована на сайте НТВ.

«Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта — это придурь. Мне это не нужно», — заявил актер.Так он ответил на вопрос журналистов о том, что бы он ответил жене, если бы она предложила завести еще одного ребенка. «Значит у нее не все в порядке с мозгами», — заключил он.

Ранее Боярский в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале заявил, что женщины обязаны родить и «прилепиться к своему мужу». По мнению актера, единственная роль женщины заключается в том, чтобы быть матерью. При этом он осудил тех, кто хвастается заслугами своих мужей, пояснив, что это связано с плохим воспитанием.

Михаил Боярский женат более 40 лет на актрисе Ларисе Луппиан и имеет двух взрослых детей — Сергея и Елизавету. Также у актера два внука и две внучки.

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