Боярский открестился от долга за коммунальные услуги

Российский актер Михаил Боярский задолжал за коммунальные услуги. Как следует из информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, сумма долга — 200 рублей.

Боярский имеет «задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию: 200 рублей», следует из опубликованных данных. Взысканием долга занимается Адмиралтейский районный отдел судебных приставов Санкт-Петербурга.

Актер в разговоре с корреспондентом издания «Подъем» открестился от задолженности. «Нет, никакие приставы меня не ищут. И потом, я бы так спрятался, что меня бы вряд ли нашли. А травить в прессе меня невозможно. Мне все равно», — подчеркнул артист.

Ранее, в марте, стало известно, что в Санкт-Петербурге подали в суд на компанию Боярского. «ЖКС №1 Невского района» потребовала убрать с фасада здания на Народной улице кондиционеры, которые якобы уродовали городской пейзаж. Внутри дома располагаются помещения, принадлежащие фирме Боярского «Лайт», которой он управляет с 1992 года.

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