На Михаила Боярского подали в суд за кондиционеры

В Санкт-Петербурге подали в суд на компанию российского актера и певца Михаила Боярского. Причиной жалобы стали старые кондиционеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«ЖКС №1 Невского района» потребовала убрать с фасада кондиционеры, которые якобы уродуют городской пейзаж. Речь идет о первом этаже дома на Народной улице (окраина Петербурга, метро «Ломоносовская»). Там располагаются помещения, принадлежащие фирме Боярского «Лайт», которой он управляет с 1992 года.

Доли в «Лайте» также принадлежат двоюродному брату актера и двум его племянницам. Боярские не согласились с требованием коммунальщиков, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде.

В августе 2019 года правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о снятии кондиционеров и спутниковых антенн с фасадов памятников культурного наследия. Конструкции, которые уже установлены, обяжут демонтировать в течение полугода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru