Кондиционеры на российских фасадах задумали объявить вне закона

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о снятии кондиционеров и спутниковых антенн с фасадов памятников культурного наследия. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Изменения в закон о памятниках истории и культуры народов РФ предусматривает запрет на установку на охраняемых государством фасадах зданий любого навесного оборудования, за исключением устройств охраны и сигнализации. Уже установленные кондиционеры, спутниковые антенны и другие конструкции, в случае принятия закона, придется демонтировать в течение полугода.

Демонтаж, по замыслу законодателей, должны взять на себя собственники исторических объектов или представители организаций, которые пользуются зданием в течение полугода после вступления закона в силу. При этом, уточняется в документе, в случае если памятник культуры и истории сдается в аренду, обязанностью по очистке фасадов несет владелец. Для жилых зданий-памятников предполагается послабление: снимать незаконные устройства будут только при проведении работ по реставрации объекта.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в реестр исторических и культурных памятников включено 142,1 тысячи зданий по всей России, в 40 регионах зафиксированы случаи незаконной установки навесного оборудования на фасадах.

Установка навесного оборудования на фасадах жилых домов в России регулируется местным законодательством. Запретить кондиционеры на исторических фасадах уже пытались: в 2017-м подобный проект вносило Министерство культуры.

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