Садальский пожурил Боярского из-за богатства его сына

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский пожурил артиста Михаила Боярского из-за богатства его сына. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.

Садальский отметил, что отчасти согласен с коллегой. Артисты в период пандемии не должны жаловаться на безденежье, потому что многим людям приходится гораздо сложнее.

«Боярский, который призвал всех мужчин-артистов идти работать в другие отрасли, прав. Артист не имеет права жаловаться», — заявил актер. Однако, по словам Садальского, провинциальным артистам, которые служат в театре, «действительно надо помогать».

Также он раскритиковал коллегу за богатство его сына. «У Боярского сын миллиардер, которого он пристроил, поэтому ему легко рассуждать», — рассказал Садальский, отметив, что актер ради устройства сына «включил свои питерские связи».

18 ноября Михаил Боярский раскритиковал предложение музыкального продюсера Иосифа Пригожина о поддержке бедствующих артистов. Актер написал, что не взял бы государственную поддержку, потому что не может позволить себе «такой роскоши».