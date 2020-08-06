Садальский заявил о смерти «Современника»

Актер Станислав Садальский заявил о смерти прежнего театра «Современник» в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

По мнению артиста, коллектив театра разваливается, потому что в нем нет лидера, который «держал бы всех в узде». «Театр как человек – рождается, живет и умирает. Прежний "Современник" же умер с уходом Галины Борисовны [Волчек]», — констатировал он.

Также Садальский прокомментировал уход из театра актера Сергея Гармаша. По его мнению, артист не пропадет, так как его везде возьмут на работу.

После того, как умерла Галина Волчек, в должность худрука вступил Виктор Рыжаков. Волчек была одной из основательниц театра «Современник», с 1972 года занимала должность главного режиссера театра, а с 1977-го — его художественного руководителя.