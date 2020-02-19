Автор памятника Дзержинскому умер в мастерской

Советский и российский скульптор, народный художник РСФСР Анатолий Бичуков скончался в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 19 февраля.

Бичуков умер в своей мастерской на улице Щепкина. Причины смерти пока не раскрываются. Скульптору было 85 лет.

Анатолий Бичуков родился в Донецке в 1934 году. Среди его работ — памятник Феликсу Дзержинскому во дворе здания ГУВД Москвы на Петровке, 38, памятник погибшим солдатам правопорядка на Трубной площади и надгробный памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище. Анатолий Андреевич Бичуков — член Союза художников СССР, занимал пост вице-президента Российской академии художеств. Звание народного художника получил в 1980 году.