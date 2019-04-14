Умер автор памятников Собчаку и подопытной кошке

Скульптор и народный художник России Анатолий Дема скончался в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook доцент кафедры средового дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.

По его словам, Дема умер 13 апреля.

Как отмечает РИА Новости, в феврале скульптор был госпитализирован в Мариинскую больницу Петербурга с подозрением на инсульт.

Дема занимал должность заведующего кафедрой скульптуры СПГХПА имени Штиглица. Одними из самых известных работ скульптора считается мемориальный комплекс, посвященный обороне крепости Орешек, памятник первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку в Тбилиси, памятник поэту Александру Пушкину в Сургуте, а также памятник подопытной кошке, который установили во дворе Санкт-Петербургского государственного университета в 2002 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!