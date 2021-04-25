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Минпросвещения проверит российские учебники истории после критики Путина

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Сергей Кравцов
Сергей Кравцов
Фото: Globallookpress.com

Минпросвещения России проверит содержание всех российских школьных учебников по истории после критики президента Владимира Путина об отсутствии в одном из них раздела, посвященного Сталинградской битве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы министерства Сергея Кравцова.

По его словам, специалисты ведомства проведут «полный анализ» всей учебной литературы и дадут оценку ее содержанию. Сроки начала проверок и ее критерии министр при этом не уточнил.

Ранее Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию удивился содержанию учебников по истории, где школьников знакомят с подробностями войны на «втором фронте», но не упоминают Сталинградскую битву. Он также анонсировал выделение дополнительно 24 миллиардов рублей в течение предстоящих трех лет на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и исторических городах России.

Позже председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что власти России уже разработали новый «историко-культурный стандарт» для школьной литературы и пособий, где есть «все, что нужно» для знакомства учеников с историей своей страны.

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