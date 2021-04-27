Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории

Министерство просвещения России нашло учебник истории, который раскритиковал президент Владимир Путин за то, что в нем в недостаточном объеме рассказано о Сталинградской битве. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по данному пособию не учат в школах, однако оно применяется в некоторых колледжах.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство проверит содержание всех российских школьных учебников по истории после критики президента. По его словам, специалисты ведомства проведут «полный анализ» всей учебной литературы и дадут оценку ее содержанию. Сроки начала проверок и ее критерии министр при этом не уточнил.

Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию удивился содержанию учебников по истории, где школьников знакомят с подробностями войны на «втором фронте», но не упоминают Сталинградскую битву. Он также анонсировал выделение дополнительно 24 миллиардов рублей в течение предстоящих трех лет на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и исторических городах России.

Позже председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что власти России уже разработали новый «историко-культурный стандарт» для школьной литературы и пособий, где есть «все что нужно» для знакомства учеников с историей своей страны.