Расходы на реализацию послания Путина оценили в 400 миллиардов рублей

Расходы на реализацию послания президента России Владимира Путина, которое он озвучил в обращении к Федеральному собранию, оценили в 400 миллиардов рублей за два года. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

«Реализация мер из послания президента не несет инфляционных рисков», — подчеркнул он. По словам Силуанова, деньги на реализацию планов есть. «Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», — заверил министр.

Силуанов уточнил, что инфраструктурные кредиты регионам в 500 миллиардов рублей рассчитаны на три года, но механизм планируют применять и после. Что касается денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ), то в этом году их пустят на дорожное и жилищное строительство и коммуникации, добавил он.

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Ранее в среду, 21 апреля, Путин выступил перед Федеральным собранием. Во время своего обращения он пообещал россиянам бесплатную газификацию участков, рассказал о программе помощи регионам-должникам и сообщил, что строительство скоростной федеральной трассы от Москвы до Казани завершится за три года, а дорогу продлят до Екатеринбурга.

Кроме того, президент анонсировал новые выплаты для семей с детьми. На детей в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей предусмотрена выплата в среднем 5 650 рублей, семьям школьников — по 10 тысяч рублей. Еще президент предложил платить нуждающимся беременным женщинам, которые встали на учет, в среднем по 6 350 рублей в месяц.

Также во время послания Путин напомнил о пустых полках в магазинах в 1980-1990-х и призвал не допустить повторения такой ситуации. Для этого, по его словам, необходимо использовать рыночные механизмы регулирования цен. «Полагаться на, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это привело еще в 1990-е, в конце 1980-х годов в Советском Союзе: к пустым полкам», — сказал он.