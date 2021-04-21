Путин рассказал о помощи регионам с долгами

Весь объем коммерческой задолженности российских регионов, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет «Россия 24».

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«Мы предоставим регионам инфраструктурные кредиты в объеме не менее 500 миллиардов рублей со сроком погашения 15 лет и ставкой не более трех процентов годовых», — рассказал глава государства о помощи регионам с долгами. Правительство до 1 июня должно представить предложения по долгосрочной финансовой устойчивости регионов.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин приказал главе Минфина Антону Силуанову в кратчайшие сроки решить проблему с долгами регионов, которые оказались максимальными за последние десять лет.

В марте Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предсказал возможный бюджетный кризис в некоторых российских регионах. Кризис может быть связан с тем, что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса доходы региональных бюджетов резко снизились, а расходы выросли из-за оказывавшихся мер поддержки экономики. В нынешнем году ожидается сокращение субсидий из федерального центра, которые помогли избежать еще больших проблем в 2020-м.