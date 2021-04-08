Северный Кавказ оказался перед угрозой остаться без света из-за долгов

«Россетям» следует предоставить дополнительное финансирование из бюджета, чтобы госкомпания смогла передать деньги гарантирующим поставщикам на Северном Кавказе, в Калмыкии и Туве. В противном случае регионы могут остаться без света. Об этом со ссылкой на письмо основных российских энергокомпаний сообщает «Коммерсантъ».

Угроза расторжения договоров на поставку возникла из-за хронических долгов регионов, которые постоянно растут. Генерирующие компании предупредили, что если соглашения по реструктуризации задолженностей, утвержденные в прошлом году, не будут исполняться, то контракты перестанут действовать автоматически.

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) давно является головной болью российского энергорынка. Дочерние компании «Россетей» в регионе не в состоянии собирать деньги с потребителей, общий объем задолженности по состоянию на январь 2020 года достигал 48,3 миллиарда рублей. Каждый год он увеличивался на семь миллиардов рублей.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?

За минувший год, во время пандемии, ситуация ухудшилась. На конец марта 2021 года совокупный долг сбытовых компаний СКФО на оптовом рынке оказался выше 61 миллиарда рублей. Это 85 процентов задолженности на оптовом энергорынке.

В прошлом году по инициативе бывшего главы «Россетей» Павла Ливинского с энергокомпаниями удалось заключить договоренность о реструктуризации долгов на девять миллиардов рублей сроком на четыре-пять лет. Однако новый руководитель госкомпании Андрей Рюмин к плану относится скептически.

Совет директоров госхолдинга уже пытался утвердить план, но вице-премьер Александр Новак отправил документ на предварительное одобрение комитета по стратегии «Россетей». Предполагается, что 14 апреля план опять вынесут на совет директоров. Однако, как утверждают источники «Коммерсанта», с большой вероятностью его отклонят.

Генерирующие компании попросили Новака поддержать документ, иначе работа «Россети Северный Кавказ» и «Чеченэнерго» будет парализована, и они придут в «предбанкротное состояние», а «Каббалкэнерго», «Калмэнергосбыт» и «Карачаево-Черкесскэнерго» вообще лишатся статуса гарантирующего поставщика.

Авторы обращения предложили рассмотреть такие варианты решения проблемы, как создание отдельного федерального поставщика, чтобы тот мог сам получать финансирование и контролировать расходование средств. Без финансовой поддержки из Москвы, уверены они, решить проблему поставки электроэнергии на Северный Кавказ нельзя, так как добиться собираемости денег с конечных потребителей невозможно.

Ранее Счетная палата представила отчет о результатах работы институтов развития на Северном Кавказе в период с 2014-го по ноябрь 2020 года. Как оказалось, полученные из бюджета 73 миллиарда рублей были потрачены впустую. Работа организаций не помогла ни региону, ни даже выбранным для поддержки отраслям. Зачастую миллиарды рублей тратились на проекты, которые затем пропадали из целей и задач.

До этого «Газпром» сообщал, что по итогам минувшего года долги Северного Кавказа выросли до 99,2 миллиарда рублей, что составляет большую часть от всей региональной задолженности. Тем не менее в декабре 2020 года глава компании Алексей Миллер и губернатор Чечни Рамзан Кадыров договорились о строительстве в Чечне 1,3 тысячи километров газопроводов, чтобы довести газификацию региона до 100 процентов.