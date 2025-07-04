Власти Приморья отменили празднование Сабантуя из-за гибели Гудкова

Руководство Приморского края из-за гибели в Курской области заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-майора Михаила Гудкова отменили проведение ежегодного праздника Дальневосточный Сабантуй. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Власти напомнили, что в Курской области «погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков».
«Сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», — отметили в пресс-службе.
О смерти Героя России стало известно накануне, 3 июля. Его не стало во время выполнения служебных обязанностей.