Власти Приморья отменили празднование Сабантуя из-за гибели Гудкова

Власти Приморья отменили Дальневосточный Сабантуй из-за гибели Гудкова

Руководство Приморского края из-за гибели в Курской области заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-майора Михаила Гудкова отменили проведение ежегодного праздника Дальневосточный Сабантуй. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Власти напомнили, что в Курской области «погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков».

«Сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», — отметили в пресс-службе.

О смерти Героя России стало известно накануне, 3 июля. Его не стало во время выполнения служебных обязанностей.