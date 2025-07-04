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03:24, 4 июля 2025Мир

Министр обороны Саудовской Аравии тайно встретился с Трампом

Fox: Министр обороны Саудовской Аравии тайно встретился с Трампом в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
принц Халед бен Сальман Аль Сауд

принц Халед бен Сальман Аль Сауд . Фото: Reuters

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд в четверг, 3 июля, тайно встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным информаторов, диалог не был целиком посвящен нормализации отношений с Израилем. Однако стороны рассмотрели необходимые для этого шаги.

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Кроме того, на встрече обсуждался вопрос деэскалации конфликта с Ираном и возобновления переговоров по ядерной программе исламской республики. Стороны также изучили перспективы прекращения военных действий в секторе Газа и освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

13 мая Трамп посещал столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд с официальным визитом, открывающим его четырехдневное турне по странам Ближнего Востока. Ключевое внимание в ходе переговоров с главами государств было сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.

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