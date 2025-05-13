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10:31, 13 мая 2025Мир

Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Al Arabiya: Трамп прибыл в Эр-Рияд с официальным визитом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Reuters TV / Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд с официальным визитом, открывающим его четырехдневное турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Трамп прибыл в Саудовскую Аравию во вторник утром, чтобы начать четырехдневную поездку по региону Персидского залива», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, ключевое внимание в ходе визита будет сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что главной темой турне станут вопросы бизнеса: Трамп намерен вернуться в США с контрактами и инвестиционными обязательствами на сумму около одного триллиона долларов.

До этого стало известно, что американский лидер с 13 по 16 мая совершит турне по Ближнему Востоку и посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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