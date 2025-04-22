Раскрыты международные планы Трампа

Левитт: Трамп с 13 по 16 мая совершит турне по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп с 13 по 16 мая совершит турне по Ближнему Востоку и посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает агентство Reuters.

«Он [Трамп] посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая», — рассказала официальный представитель Белого дома.

1 апреля Трамп заявил, что в апреле или «немного позже» может отправиться в Саудовскую Аравию. Эту страну ранее называли возможным местом встречи российского и американского президентов. Американский лидер также уточнил, что намерен посетить ряд ближневосточных стран, в том числе такие монархии Персидского залива как Катар и, «вероятно, пару других стран», назвав также ОАЭ.