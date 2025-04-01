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02:32, 1 апреля 2025Мир

Трамп сообщил о возможной поездке в Саудовскую Аравию

Трамп сообщил, что в апреле может отправиться в Саудовскую Аравию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в апреле или «немного позже» может отправиться в Саудовскую Аравию. Эту страну ранее называли возможным местом встречи российского и американского президентов, пишет РИА Новости.

«Это может произойти в следующем месяце, может, немного позже», — отметил он.

Трамп также уточнил, что намерен посетить ряд ближневосточных стран, в том числе Катар и, «вероятно, пару других стран», назвав также ОАЭ.

О возможной поездке главы Белого дома в Саудовскую Аравию в середине мая текущего года ранее писал портал Axios. Уточнялось, что во время своего первого срока на посту президента США республиканец также выбрал Саудовскую Аравию для своей первой зарубежной поездки в качестве президента.

В феврале Дональд Трамп заявлял, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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