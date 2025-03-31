Reuters: Трамп посетит Саудовскую Аравию с визитом в середине мая

Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию с визитом в середине мая. О планах первой зарубежной поездки американского лидера сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Цель — [организовать визит] примерно в середине мая», — заявил один из собеседников агентства, говоривших на условиях анонимности.

Неназванный представитель Белого дома, в свою очередь, заявил, что «возможность зарубежных поездок президента рассматривается», однако конкретных планов пока нет.

О возможной поездке Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в середине мая ранее писал портал Axios. Отмечалось, что во время своего первого срока на посту главы Белого дома республиканец также выбрал Саудовскую Аравию для своей первой зарубежной поездки в качестве президента.

12 февраля Трамп заявил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что главы государств поручили своим командам немедленно организовать и подготовить место для их встречи.