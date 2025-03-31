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02:17, 31 марта 2025Мир

Трамп выбрал страну для своего первого визита

Axios: Трамп может посетить Саудовскую Аравию в середине мая
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выбрал страну для своего первого визита — он может отправиться в Саудовскую Аравию в мае. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Президент Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом», — указано в сообщении.

Отмечается, что во время своего первого срока на посту главы Белого дома Трамп также отправился в Саудовскую Аравию в ходе первой зарубежной поездки.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками. «Если они не заключат сделки (...), то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — сказал он.

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