Axios: Трамп может посетить Саудовскую Аравию в середине мая

Президент США Дональд Трамп выбрал страну для своего первого визита — он может отправиться в Саудовскую Аравию в мае. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Президент Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом», — указано в сообщении.

Отмечается, что во время своего первого срока на посту главы Белого дома Трамп также отправился в Саудовскую Аравию в ходе первой зарубежной поездки.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками. «Если они не заключат сделки (...), то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — сказал он.