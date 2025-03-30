Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками

Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, которых в стране никогда раньше не видели

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

«Если они не заключат сделки (...), то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — цитирует телеканал американского президента. Также Трамп упомянул возможность введения вторичных пошлин, но при этом уточнил, что стороны в настоящее время «разговаривают».

В феврале 2025 года глава США подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран, целью которого называется соглашение с Тегераном по ядерной проблеме. Также на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные на иранский нефтяной экспорт, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, приведут к сокращению поставок страны в Китай. На фоне этого несколько дней назад курс иранской валюты упал ниже рекордной отметки в миллион риалов за один доллар.

Тем временем в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ответном письме Вашингтону отверг прямые переговоры по своей ядерной программе, указав на сохранение окна для контактов при посредничестве третьих стран.