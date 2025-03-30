Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:56, 30 марта 2025Мир

Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками

Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, которых в стране никогда раньше не видели
Дмитрий Воронин

Фото: Erin Piazza / U.S. Navy / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

«Если они не заключат сделки (...), то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — цитирует телеканал американского президента. Также Трамп упомянул возможность введения вторичных пошлин, но при этом уточнил, что стороны в настоящее время «разговаривают».

В феврале 2025 года глава США подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран, целью которого называется соглашение с Тегераном по ядерной проблеме. Также на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные на иранский нефтяной экспорт, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, приведут к сокращению поставок страны в Китай. На фоне этого несколько дней назад курс иранской валюты упал ниже рекордной отметки в миллион риалов за один доллар.

Тем временем в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ответном письме Вашингтону отверг прямые переговоры по своей ядерной программе, указав на сохранение окна для контактов при посредничестве третьих стран.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России пошлинами в случае отсутствия соглашения по Украине

    Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин

    В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву

    Россиянам рассказали о неочевидной причине снижения либидо

    Губерниева призвали признать иноагентом

    Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками

    «Стрелок из Бибирево» приговорен к колонии

    Потерпевшие по делу экс-замминистра обороны России подтвердили желание взыскать миллиарды

    Причиной начала мощнейших в истории Южной Кореи лесных пожаров назвали обряд

    Стало известно о новом разговоре Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше