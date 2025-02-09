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08:18, 9 февраля 2025Мир

Трамп заявил о готовности пойти на сделку с Ираном

Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Post.

«Я хотел бы заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его.... Я бы сказал им, что заключу сделку», — уточнил Трамп. Однако политик отказался раскрыть детали возможных переговоров с Ираном.

На днях Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран великой и благополучной страной, но без ядерного оружия. При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран зеркально ответит на любые враждебные действия Вашингтона.

4 февраля в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. Однако глава государства отметил, что принятое им решение не вызывает у него радость.

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