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23:22, 4 февраля 2025Мир

США начнут оказывать «максимальное давление» на Иран

Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

При этом глава государства отметил, что принятое им решение не вызывает у него радость. «Будем надеяться, нам не придется очень часто им пользоваться», — добавил он.

Также стало известно, что Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

13 декабря сообщалось, что Трамп рассматривает варианты давления на Иран и его ядерную программу, включая возможность нанесения «превентивных авиаударов» по стране. По данным источников, команда президента ведет работу над стратегией максимального давления на Тегеран.

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