Трамп захотел нанести удары по Ирану

WSJ: Трамп может нанести удары по Ирану, чтобы помешать ядерной программе страны

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает варианты давления на Иран и его ядерную программу, включая возможность нанесения «превентивных авиаударов» по стране. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников, команда Трампа сейчас ведет работу над стратегией максимального давления на Иран. На данный момент она находится в разработке, однако известно, что в ее основе могут лежать военные меры вместе с ужесточением экономических санкций.

Отмечается, что Трампа очень беспокоит «ядерный прорыв Ирана», о чем он сообщил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в личном разговоре. Он также дал понять, что хочет предотвратить подобное развитие событий.

Ранее стало известно, что власти Израиля начали готовиться к ударам по ядерным объектам Ирана. Утверждается, что возможность для удара по Ирану открылась после успешных атак израильской армии по Сирии.