Израиль начал подготовку к ударам по ядерным объектам Ирана

Times of Israel: Израиль начал готовиться к ударам по ядерным объектам Ирана

Власти Израиля начали готовиться к ударам по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Утверждается, что возможность для удара по Ирану открылась после успешных атак израильской армии по Сирии. Сейчас военные структуры страны согласовывают возможные варианты действий в отношении Тегерана.

По данным военных, сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) сейчас уничтожена более чем на 80 процентов. При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем обращении заявил, что Иран станет свободным «раньше, чем многие думают».

Ранее Нетаньяху заявил, что страна стремится к миру со всеми соседями и хотела бы видеть среди них «свободный Иран». Он также заявил, что режим боится народа Ирана.