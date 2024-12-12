Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 12 декабря 2024Мир

Нетаньяху обратился к иранскому народу

Нетаньяху заявил о желании мира со «свободным Ираном»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна стремится к миру со всеми соседями и хотела бы видеть среди них «свободный Иран». Об этом он сообщил в видеопослании к иранскому народу, опубликованном в соцсети X.

«Я знаю, что так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам», — отметил израильский премьер [цитата по ТАСС]. Он также заявил, что режим боится народа Ирана. В то же время Нетаньяху выразил надежду, что однажды это изменится и «Иран будет свободным». По его словам, это может случиться «раньше, чем многие думают».

Ранее Нетаньяху уже обращался к народу Ирана. В частности, в ноябре он заявил, что Израиль, в отличие от иранских властей, не хочет войны. Тогда он подчеркнул, что режим Хаменеи в Иране слабеет, а Израиль становится сильнее.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну. При этом Нетаньяху утверждал, что свержение Асада стало возможным из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      Жители российского региона напали на мигрантов из-за фейков в соцсетях

      Гол Чалова помог ПАОК разгромить «Ференцварош» в Лиге Европы

      На Западе рассказали об успехах России на Украине

      В Курской области рассказали о радиационной обстановке

      Израиль начал подготовку к ударам по ядерным объектам Ирана

      Крупнейший сталелитейный завод Украины прекратил добычу угля в ДНР

      «На седьмом небе от счастья, что имеет такого жениха». Иностранки в восторге от русских мужчин. Чем они поражают женщин?

      Военный аналитик заявил о боевом крещении «северокорейских товарищей»

      Нетаньяху обратился к иранскому народу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше