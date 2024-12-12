Нетаньяху обратился к иранскому народу

Нетаньяху заявил о желании мира со «свободным Ираном»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна стремится к миру со всеми соседями и хотела бы видеть среди них «свободный Иран». Об этом он сообщил в видеопослании к иранскому народу, опубликованном в соцсети X.

«Я знаю, что так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам», — отметил израильский премьер [цитата по ТАСС]. Он также заявил, что режим боится народа Ирана. В то же время Нетаньяху выразил надежду, что однажды это изменится и «Иран будет свободным». По его словам, это может случиться «раньше, чем многие думают».

Ранее Нетаньяху уже обращался к народу Ирана. В частности, в ноябре он заявил, что Израиль, в отличие от иранских властей, не хочет войны. Тогда он подчеркнул, что режим Хаменеи в Иране слабеет, а Израиль становится сильнее.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну. При этом Нетаньяху утверждал, что свержение Асада стало возможным из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла».