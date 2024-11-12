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22:26, 12 ноября 2024Мир

Нетаньяху обратился к народу Ирана

Нетаньяху: режим Хаменеи в Иране слабеет, а Израиль становится сильнее
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, заявив, что Израиль, в отличие от иранских властей, не хочет войны. Обращение было выложено на странице премьера в социальной сети Х.

По его словам, только иранский народ пугает режим аятоллы Али Хаменеи больше, чем Израиль. Политик добавил, что ракетная атака на Израиль 1 октября обошлась Ирану в 2,3 миллиарда долларов, а возможная последующая атака навредит иранской экономике еще сильнее.

«Режим Хаменеи слабеет с каждым днем, в то время как Израиль становится сильнее, — до сих пор мир видел лишь частицу нашей мощи. Я знаю, что многие из вас не хотят этой войны. Я тоже не хочу этой войны. Народ Израиля не хочет этой войны», — сказал Нетаньяху, призвав иранцев бороться за «процветающее и мирное будущее».

Ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху лично распорядился взорвать пейджеры шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

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