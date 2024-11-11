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14:28, 11 ноября 2024Мир

Нетаньяху распорядился взорвать пейджеры в Ливане

Премьер Израиля Нетаньяху распорядился взорвать пейджеры «Хезболлы» в Ливане
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично распорядился взорвать пейджеры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Подтверждаю информацию о распоряжении премьера Нетаньяху провести операцию по взрыву пейджеров "Хезболлы"», — сообщили агентству в канцелярии главы израильского кабмина.

Ранее пресс-секретарь Нетаньяху Омер Достри заявил, что израильский премьер одобрил проведение операции против членов ливанского движения.

Массовая детонация пейджеров в Ливане произошла 17-18 сентября 2024 года. По официальным данным, пострадали более трех тысяч человек. Власти ближневосточных государств обвинили в произошедшем Израиль, однако его руководство тогда воздержалось от комментариев.

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