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20:30, 10 ноября 2024Мир

Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

Премьер Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Marwan Naamani / dpa / Globallookpress.com

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции против движения «Хезболлах», когда в Ливане взорвались сотни пейджеров. Об этом заявил его пресс-секретарь Омер Достри в интервью Франс Пресс, передает РИА Новости.

По его словам, Нетаньяху одобрил проведение операции против членов ливанского движения.

Массовая детонация пейджеров в Ливане произошла 17-18 сентября 2024 года. По официальным данным, пострадали более трех тысяч человек. Власти ближневосточных государств обвинили в произошедшем Израиль, однако руководство последней страны тогда воздержалось от комментариев.

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