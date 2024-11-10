Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

Премьер Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции против движения «Хезболлах», когда в Ливане взорвались сотни пейджеров. Об этом заявил его пресс-секретарь Омер Достри в интервью Франс Пресс, передает РИА Новости.

По его словам, Нетаньяху одобрил проведение операции против членов ливанского движения.

Массовая детонация пейджеров в Ливане произошла 17-18 сентября 2024 года. По официальным данным, пострадали более трех тысяч человек. Власти ближневосточных государств обвинили в произошедшем Израиль, однако руководство последней страны тогда воздержалось от комментариев.

