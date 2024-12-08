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16:21, 8 декабря 2024Мир

Нетаньяху приписал Израилю свержение Асада

Нетаньяху: свержение Асада стало возможным из-за ударов Израиля
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nir Elias / Pool / Reuters

Свержение президента Сирии Башара Асада стало возможным из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает агентство Reuters.

«Смена власти в Дамаске стала результатом ударов Израиля по Ирану и "Хезболле"», — рассказал глава израильского правительства.

Кроме того, Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив «протягивает руку помощи всем сирийцам», однако готов к обороне и не даст каким-либо враждебным Израилю силам укрепиться на границе.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и улетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву.

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