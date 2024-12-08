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15:27, 8 декабря 2024Мир

Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия, подтвердил МИД России. Что там сказали о российских базах?

Ушедший в отставку президент Сирии Асад получил отказ в приеме в ряде стран
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Это подтвердило Министерство иностранных дел России. Текущее местонахождение Асада там не назвали.

Российский МИД указал, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

МИД подчеркнул, что Россия не участвовала в этих переговорах.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

МИД России сообщил о контактах с сирийской оппозицией

Дипведомство заявило, что контактирует со всеми группировками сирийской оппозиции, при этом призывая все стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.

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«Поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254. Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве», — указал МИД в своем заявлении по ситуации в арабской стране.

МИД заявил о повышенной готовности на российских военных базах

Министерство указало, что «принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности» россиян, находящихся в Сирии.

В свою очередь, российские военные базы на территории страны находятся в режиме повышенной боевой готовности, но на данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали пояснил, что вопрос военного присутствия России будет решаться новым правительством. «Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», — ответил он на вопрос.

Асад пытался улететь в разные страны, сообщалось о возможной катастрофе с его самолетом

Ранее сообщалось, что Асад якобы получил отказ на просьбу принять его в том числе от России и «еще нескольких стран», и после этого он мог направиться в Африку.

Член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда отметил, что его возращение — в интересах сирийского народа, «который хочет, чтобы его судил сирийский суд».

Ряд источников утверждал, что с очень высокой вероятностью самолет с Башаром Асадом мог разбиться. По их словам, до сих пор остается загадкой причина, по которой самолет с Асадом пропал с радаров. «Возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что большая вероятность, что самолет был сбит», — сказал один из собеседников.

Однако сервис Flightradar пояснил, что некоторые данные о самолете сирийской авиакомпании Syrian Air Ил-76, на борту которого, предположительно, находился Асад, могли быть неверными. «Самолет был старый, с транспондером старого поколения, поэтому некоторые данные могли быть неверными или отсутствовать», — пояснили в сервисе. Кроме того, лайнер находился в зоне глушения GPS, что также могло сказаться на достоверности данных.

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