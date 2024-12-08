Премьера Сирии спросили о военном присутствии России после свержения Асада. Что он ответил?

Премьер Сирии аль-Джалали: вопрос военного присутствия РФ решит правительство

Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новым правительством. Об этом заявил премьер-министр арабской республики Мухаммад Гази аль-Джалали.

Премьеру задали вопрос о будущем российских военных баз в Сирии после свержения правительства президента Башара Асада.

Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями Мухаммад Гази аль-Джалали премьер-министр Сирии

Аль-Джалали объявил о новом этапе в истории Сирии

Сирийский премьер в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что в истории республики наступил новый этап. «Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма», — отметил он.

Аль-Джалали также выразил готовность сотрудничать с любым руководством, избранным народом, и к любым процедурам по передаче власти. «Мы будем сотрудничать с любым руководством, которое выберут сирийцы, и передадим ему все правительственные документы», — сказал политик.

Мухаммад Гази аль-Джалали Фото: XinHua / Globallookpress.com

Он добавил, что в последний раз контактировал с Асадом вечером 7 декабря и в настоящее время не знает о его местонахождении. При этом большинство министров остаются в Сирии, отметил аль-Джалали.

Боевики оппозиции захватили власть в Сирии

В ночь на 8 декабря командование армии Сирии объявило о капитуляции. Агентство Reuters со ссылкой на сирийского военнослужащего писало, что командование уведомило офицеров о падении режима.

Позже лидер боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани заявил о формировании переходных органов власти в республике. По его словам, целью террористов является построение «новой цивилизационной эпохи» и создание власти, которой «достойны жители Леванта».