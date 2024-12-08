Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 8 декабря 2024Мир

Премьера Сирии спросили о военном присутствии России после свержения Асада. Что он ответил?

Премьер Сирии аль-Джалали: вопрос военного присутствия РФ решит правительство
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новым правительством. Об этом заявил премьер-министр арабской республики Мухаммад Гази аль-Джалали.

Премьеру задали вопрос о будущем российских военных баз в Сирии после свержения правительства президента Башара Асада.

Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями

Мухаммад Гази аль-Джалалипремьер-министр Сирии

Аль-Джалали объявил о новом этапе в истории Сирии

Сирийский премьер в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что в истории республики наступил новый этап. «Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма», — отметил он.

Аль-Джалали также выразил готовность сотрудничать с любым руководством, избранным народом, и к любым процедурам по передаче власти. «Мы будем сотрудничать с любым руководством, которое выберут сирийцы, и передадим ему все правительственные документы», — сказал политик.

Мухаммад Гази аль-Джалали

Мухаммад Гази аль-Джалали

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Он добавил, что в последний раз контактировал с Асадом вечером 7 декабря и в настоящее время не знает о его местонахождении. При этом большинство министров остаются в Сирии, отметил аль-Джалали.

Боевики оппозиции захватили власть в Сирии

В ночь на 8 декабря командование армии Сирии объявило о капитуляции. Агентство Reuters со ссылкой на сирийского военнослужащего писало, что командование уведомило офицеров о падении режима.

Позже лидер боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани заявил о формировании переходных органов власти в республике. По его словам, целью террористов является построение «новой цивилизационной эпохи» и создание власти, которой «достойны жители Леванта».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто возможное местонахождение Асада после пропажи его самолета

      Рейсы в Дамаск приостановили до 18 декабря

      На Солнце произошли две сильнейшие вспышки за день

      Премьера Сирии спросили о военном присутствии России после свержения Асада. Что он ответил?

      Босой россиянин избил пенсионерку до комы

      Доходы крупнейших в мире экспортеров алмазов рухнули

      Россиянка в Турции влетела на параплане в дерево, сломала ребра и вернулась на родину

      Консульство Сирии в Стамбуле вывесило флаг боевиков

      Площадку перед квартирой Мизулиной измарали фекалиями

      В ООН призвали сирийцев отдать приоритет диалогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше