Глава правительства Сирии высказался о военном присутствии России после свержения Асада

Премьер Сирии: вопрос военного присутствия РФ решит новое правительство

Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новым правительством, заявил премьер-министр арабской республики Мухаммад Гази аль-Джалали. Его цитирует Al Arabiya.

«Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», — сказал премьер-министр, отвечая на вопрос о военном присутствии России в Сирии после свержения президента Башара Асада.

Ранее 8 декабря аль-Джалали рассказал, что в последний раз контактировал с Асадом вечером 7 декабря, а теперь ему неизвестно местонахождение политика. Премьер добавил, что большинство министров остаются в Сирии, однако он не знает, функционирует ли Министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы.