Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 8 декабря 2024Мир

Глава правительства Сирии высказался о военном присутствии России после свержения Асада

Премьер Сирии: вопрос военного присутствия РФ решит новое правительство
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yamam Al Shaar / Reuters

Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новым правительством, заявил премьер-министр арабской республики Мухаммад Гази аль-Джалали. Его цитирует Al Arabiya.

«Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», — сказал премьер-министр, отвечая на вопрос о военном присутствии России в Сирии после свержения президента Башара Асада.

Ранее 8 декабря аль-Джалали рассказал, что в последний раз контактировал с Асадом вечером 7 декабря, а теперь ему неизвестно местонахождение политика. Премьер добавил, что большинство министров остаются в Сирии, однако он не знает, функционирует ли Министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Боевики заявили по гостелевидению о свержении Асада

      Президент UFC извинился перед Волковым за отдавших победу Гану судей

      Сирийская оппозиция заняла дворец Асада

      Волков усомнился в компетентности судившей его бой с Ганом на турнире UFC женщины

      Железная стенка лифта придавила восьмилетнего ребенка в российском городе

      Армия Израиля подтвердила ввод войск в буферную зону на границе с Сирией

      Глава правительства Сирии высказался о военном присутствии России после свержения Асада

      Чиновников в Хабаровском крае обвинили во взятке на 82 миллиона рублей

      В Сирии высказались о местонахождении Асада

      МИД сообщил об атаках на российское посольство в Швеции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше