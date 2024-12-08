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09:33, 8 декабря 2024Мир

Глава правительства Сирии выступил с обращением

Премьер-министр Сирии заявил о новом этапе в истории страны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: AlHadath / YouTube

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали выступил с обращением на фоне падения правительства Башара Асада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Аль-Джалали заявил, что в истории Сирии наступил новый этап. Он также выразил готовность сотрудничать с любым руководством, избранным народом, и к любым процедурам по передаче власти. «Мы будем сотрудничать с любым руководством, которое выберут сирийцы, и передадим ему все правительственные документы», — сказал премьер-министр.

Ранее 8 декабря президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Параллельно с этим оппозиция заявила о входе в столицу, Дамаск, однако сопротивления со стороны правительственных войск они не встретили.

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