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12:12, 8 декабря 2024Мир

Сирийские боевики заявили о формировании переходных органов власти

Сирийские боевики из ХТШ заявили о формировании переходных органов власти
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Лидер боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани заявил о формировании переходных органов власти в Сирии. Его слова передает агентство Reuters.

По его словам, целью террористов является построение «новой цивилизационной эпохи». Он также добавил, что приоритетными направлениями станет создание власти, которой «достойны жители Леванта».

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и улетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву.

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