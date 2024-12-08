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14:37, 8 декабря 2024Мир

В МИД России заявили о решении Асада сложить с себя полномочия

МИД России: Асад сложил с себя полномочия президента и покинул Сирию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну после переговоров с террористическими группировками, наступавшими на Дамаск. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале МИД России.

«В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», — отмечается в заявлении ведомства.

Дополнительно сообщается, что российская сторона не участвовала каким-либо образом в этих переговорах. В Министерстве иностранных дел также призвали все стороны конфликта отказаться от насилия как инструмента достижения своих целей.

Ранее неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

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