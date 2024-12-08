В катастрофе самолета Асада усомнились

Flightradar: некоторые данные о самолете Ил-76 с Асадом могли быть неверными

Некоторые данные о самолете сирийской авиакомпании Syrian Air Ил-76, на борту которого, предположительно, находился президент Сирии Башар Асад, могли быть неверными. Об этом заявили представители сервиса Flightradar в публикации в соцсети X.

Несмотря на то что сигнал воздушного судна, которое вылетело из Дамаска 7 декабря, был потерян недалеко от города Хомс, во Flightradar усомнились в катастрофе.

«Самолет был старый, с транспондером старого поколения, поэтому некоторые данные могли быть неверными или отсутствовать», — пояснили в сервисе.

Кроме того, лайнер находился в зоне глушения GPS, что также могло сказаться на достоверности данных, говорится в публикации.

Ранее данные сервиса Flightradar показали, что самолет с Асадом на борту исчез с радаров менее чем через час полета. В последний раз его заметили недалеко от города Хомс — тогда борт набрал высоту 495 метров над уровнем моря.

