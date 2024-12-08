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11:58, 8 декабря 2024Мир

Раскрыты подробности о местонахождении самолета Асада

Flightradar24: самолет президента Асада исчез с радаров через 40 минут полета
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Abdullah Al Neyadi / Reuters

Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, на борту которого, предположительно, находился президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров менее чем через час полета. Подробности о местонахождении воздушного судна приводят в сервисе Flightradar24.

По данным специалистов, самолет появился на радарах в районе Дамаска около 05:00 по московскому времени и перестал отслеживаться спустя 40 минут полета. В последний раз его заметили недалеко от города Хомс — тогда борт набрал высоту 495 метров над уровнем моря. С тех пор о местонахождении воздушного судна ничего не известно.

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